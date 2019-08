Nærmere ti prosent av austegdene er skeptiske til vaksine: – Ikke uventet

Før meslingvaksinen kom i 1969, krevde barnesykdommen livet til fem til ti norske barn hvert år.

Mellom fem og ti barn døde av sykdommen hvert år i Norge i årene før vaksinen mot meslinger kom i 1969. Årlig ble det registrert 20 000-30 000 tilfeller av meslinger og 20-30 av disse barna fikk alvorlig hjernebetennelse. Siste registrerte dødsfall var i 1989.

Følgesykdommer

Men frykten var nesten like stor for følgesykdommene man kunne få av meslinger. Hjernebetennelse var en fryktet ettersykdom, som rammet omlag 375 barn de siste 15 årene før vaksinen kom.

– Da var det 20–30 alvorlige tilfeller av hjernebetennelse pr år. Noen av dem som ikke døde, fikk varig hjerneskade, forteller overlege Synne Sandbu ved vaksineavdelingen i Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Ga høy barnedødelighet

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner, og har gitt høy barnedødelighet i århundrer. I 1902/1903 ble 163 dødsfall meldt.

De siste årene før vaksinen ble innført, ble 20–30.000 tilfeller registrert hvert år. Antall reelt smittede var antakeligvis det dobbelte, fordi ikke alle gikk til legen. Noen av de som fikk ettersykdommen hjernebetennelse, fikk alvorlig hjerneskade.

Farlig for gravide

Meslinger hos gravide kan være spesielt skadelig for mor og barn. Gravide har økt risiko for lungebetennelse. Smittet foster kan føre til for tidlig fødsel eller spontanabort. Nyfødte kan få alvorlig infeksjon hvis mor smittes like før fødselen.

Vaksiner siden 1969

Vaksinen mot meslinger ble tatt i bruk i Norge i 1969, da med én dose. Den ikke ga så høy vaksinasjonsdekning som ønsket. Fra 1983 gis vaksinen som en del av MMR-vaksinen, sammen med vaksine mot røde hunder og kusma.

Den gis når barnet er 15 måneder og når barnet går i 6. klasse (11-12 år).

