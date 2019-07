Nattens politilogg: Fire til sykehus etter utforkjøring Politi i Arendal: En politipatrulje i Arendal ved en tidligere anledning. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

Fire personer er betegnet som lettere skadd etter en trafikkulykke i Evje natt til lørdag. Les nattens politilogg her. 20.07.2019 kl 07:58 (Oppdatert 08:00)

Matias Smørvik

Arendal klokken 19.08: Politiet mente at en beruset mann forstyrret ro og orden i Arendal sentrum. Mannen ble videre bortvist fra sentrum.

Lillesand klokken 21.55: En båtfører er anmeldt for føring av båt i påvirket tilstand.

Lagde bråk i sentrum

Arendal klokken 23.36: Politiet oppdaget nok en båtfører de mistenker for å kjøre beruset. Personen blir anmeldt.

Arendal klokken 00.21: En mann i 50-årene anmeldes for føring av båt i beruset tilstand.

Risør klokken 01.46: En kvinne i 40-årene lagde mer bråk enn hva politiet ønsket å tillate. Kvinnen ble bortvist fra Risør sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Sjekket 33 båter til sjøs

Evje og Hornes klokken 02.29: Nødetatene rykket ut til melding om utforkjøring på Senumsvegen. Der hadde en personbil kjørt av veien. Fire personer er sendt til sykehuset i Kristiansand med lettere skader.

Lillesand klokken 04.00: Gjennom natten har politibåten kontrollert 33 båtførere. Fire anmeldelser for ruspåvirkning, én anmeldelse for minstealder, manglende båtførerbevis og manglende bruk av lanterne, fem forenklede forelegg for manglende vestbruk, tre forenklede forelegg for manglende bruk av lanterne.