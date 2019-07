Nå kommer regnværet: Følg uværet her Værradar: (Foto: Windy) annonse

Nedbørsfronten passerer lørdag Aust-Agder. Meteorologene forventer 30 millimeter nedbør. Følg uværet i vinduet været. 20.07.2019 kl 11:26 (Oppdatert 11:27)

– Om du skal utendørs bør du kle deg godt, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad i metoerologisk institutt.

Han forteller at fronten som er på vei vestfra allerede ligger over Sørlandet, men at det vi lokalt opplever i 11-tiden bare er en forsmak på det som kommer.

– Foreløpig er det smått og rolig, det vil ta seg opp og regne mer i ettermiddag og i kveld. Noe bygevære vil blandes inn i frontsystemet som er på vei over Sørland, noe som gir mulighet for mer intens bygeaktiv vær gjennom kvelden.

Dermed vil det trolig regne kontinuerlig frem til midnatt, men med store lokale variasjoner i mengde. Mjestad tror man bør regne med 30 millimeter regn i løpet av perioden. Noe Obs-varsel er enda ikke sendt ut.

– Det er litt i grenseland. Det vurderer det fortløpende gjennom ettermiddagen.

Regnværet vil gi seg rundt midnatt, og det er ventet bedre vær søndag, men med noe fare for lokale byger.