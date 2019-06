Nå har Lindal Gruppen fått ny medeier

NYE EIERE: Kamperhaug Invest, her representert ved daglig leder Lasse Fosby (t.h.) har kjøpt seg inn i Lindal Gruppen. Her sammen med adm. dir. Jan Lindal. (Foto: Lindal Gruppen) SAMARBEID: Lindal Gruppen har vært totalentreprenør på leilighetene i Flisvika i Risør, der Kamperhaug Invest har stått bak utbyggingen. (Foto: Flisvika Brygge) SAMARBEID: Lindal Gruppen har vært totalentreprenør på leilighetene i Flisvika i Risør, der Kamperhaug Invest har stått bak utbyggingen. (Foto: Flisvika Brygge)

Lindal Gruppen Lindal Gruppen har ni datterselskaper, hvor de to største er Lindal Treindustri og Lindal Entreprenør.

Lindal Treindustri produserer og monterer elementer for proffmarkedet, og er en del av Lindal Smith Elementer.

Lindal Entreprenør bygger for både private og offentlige aktører i sørlandsregionen.

Hovedkontoret ligger på Akland i Risør kommune.

