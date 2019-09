Nå har de fått drømmeskolen: Har alt elevene kan tenke seg

Nye Roligheden skole på Færvik på Tromøy er på 9.609 m² 1-10-skolen bygges for 630 elever og 80 ansatte, og sto ferdig til skolestart i år. . (Elevtall ved skolestart var ca 470 og antall ansatte drøyt 70).

Av fem tilbydere var det BRG Entreprenør AS som vant anbudet i mai i fjor med en pris på 197,3 millioner – så vidt under maksprisen på 198 millioner kroner som ble oppgitt i utlysningen.

Den første anbudskonkurransen ble avlyst før jul 2016 fordi laveste anbud lå nærmere 20 millioner kroner over bystyrets maksramme.

Roligheden skole er Arendal kommunes første nullenergibygg, som betyr at bygget målt i snitt over året skal produsere like mye energi som det forbruker.