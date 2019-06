NÅ: Fly med tre styrtet utenfor Mandal – var på oppdrag for politiet SØKTE ETTER STYRTET FLY: Redningsskøyta Kaptein Skaugen deltok i søket sammen med RS Bill, Bendt R. Rasmussen og Askeladden fra Lillesand. Tre personer er plukket opp av to redningshelikoptre fra sjøen sør for Mandal. Der var et småfly med tre om bord savnet. De tre settes i sammenheng med savnet fly. Fire redningsskøyter og et kystvaktskip deltok og i søk. De tre personene er fløyet til sykehus. (Foto: Redningsskøyta Kaptein Skaugen, NTB Scanpix) annonse

Tre personer er hentet opp av sjøen etter at et småfly ble meldt savnet i Skagerrak utenfor Mandal. Skadeomfanget er foreløpig uklart. 22.06.2019 kl 19:11 (Oppdatert 20:03)



Småflyet var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med søket etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag.

– Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikopteret har funnet tre personer man antar har vært i flyet. Disse er nå transportert til sykehus, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Kystvaktfartøy og to Sea King-helikoptre, samt flere båter og fartøyer deltok i søket etter småflyet. I tillegg ble redningsskøytene fra både Farsund, Mandal, Kristiansand og Lillesand ble sendt til området.

Ifølge VG fikk Hovedredningssentralen melding om at flyet var savnet klokken 16.09, og det ble umiddelbart igangsatt leting. Flyvraket er ikke funnet, men HRS er sikre på at alle som var om bord er gjort rede for.

Ifølge HRS ble to personer fraktet til Sørlandet sykehus Kristiansand, mens den tredje personen ble sendt til Oslo. Tilstanden til de tre personene er foreløpig uklar.

Årsaken til flystyrten er heller ikke kjent.

– Det blåser litt på stedet, men det er ikke så utfordrende vær, sier Sjursø til VG. (©NTB)