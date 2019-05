Nå blir de tre: Panda-spleising i Dyreparken FLYTTER INN: Her er den nye rødpandaen i Dyreparken. Hun heter Luna. (Foto: Dyreparken) FLYTTER INN: Her er den nye rødpandaen i Dyreparken. Hun heter Luna. (Foto: Dyreparken) Rødpanda Rødpandaen holder til i skogsområder i Himalaya.

Rødpanda er et rovdyr, men i motsetning til de fleste andre rovdyr spiser den for det meste planter, og den er spesielt glad i bambus.

I tillegg til bambus kan rødpanda spise noe gress, røtter, blomster, frø, frukt, egg, fugler og gnagere. Rødpandaen lever alene, og er bare sammen med andre rødpandaer når den skal pare seg.

Paringstiden er tidlig på vinteren, og ungene fødes i juni-juli. Etter en drektighetstid på fire-fem måneder føder hun opp til fire blinde unger. Kilde: Dyreparken Kristiansand annonse

Fra før hadde de to hanner. Det blir det ikke rødpanda-avkom av. Men nå flytter Luna inn. 07.05.2019 kl 16:54 (Oppdatert 17:11)

Tarald Reinholt Aas

Hun ankom Kristiansand forrige uke: En ny rødpanda med en viktig jobb å gjøre.

Luna, som inntil nylig hadde tilhold i dyreparken Nordens Ark i Sverige, skal settes sammen med hannen i Kristiansand.

Målet, skriver Dyreparken i en pressemelding, «er at paret skal få unger som vil delta videre i det internasjonale bevaringsprogrammet».

FLYTTER INN: Her er den nye rødpandaen i Dyreparken. Hun heter Luna. Foto: Dyreparken

Den forrige rødpanda-hunnen Dyreparken hadde ble syk og døde i august i fjor. I mellomtiden har det kun vært to hann-pandaer i Dyreparken, far og sønn.

Med Luna er de tre – og blir forhåpentligvis enda flere.

Ifølge Dyreparken, er rødpandaen klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Hovedtruslene er ødeleggelse av leveområdene, jakt for pelsen, samt ulovlig handel.

En annen trussel er klimaendringene - økte temperaturer gjør at bambusen ikke vokser, og rødpandaen får dermed problemer med å finne mat. Kl

Dyreparken er med i et europeisk avlsprogram for rødpanda, opplyses det, med målet om å «sikre en levedyktig og sunn bestand i dyreparkene som en reserve for fremtiden».