Minneord: To helter er gått bort

TO HELTER: Reidar Marmøy og Herbert Waarum er gått bort. (Foto: Agderposten Arkiv)

«Helt – en særdeles beundringsverdig person som har utført en stordåd og som av den grunn har vunnet stor heder og ære, .....» To unike personer falt bort. Heldigvis var de med oss lenge, og de har satt dype spor etter seg. Jeg var så heldig å få bruke mye tid sammen med begge.



Herbert Waarum har jeg «alltid» kjent, men gjennom forberedelsen til og gjennomføringen av plastbåtens 50-års jubileum i 2003 fikk vi arbeidet sammen tett og lenge. Samarbeidet fortsatte også lenge etter dette.

Herbert Waarums liv var på mange måter et eventyr for Grimstad, Norge og for store deler av verden. Fra støpingen av den første enkle jolla i 1953 til en mengde joller, speedbåter, daycruisere og sjekter.

Herbert eier for evigheten tittelen som plastbåtens far. Markeringen av plastbåtens 50-års jubileum vil for all tid stå som et av mine sterkeste minner. Utstillingen av store og små båter i gågata, på alle plasser og torg i sentrum var et eventyr.

Herbert var også sterkt engasjert for byutvikling som Odden-senterets far, for Indremisjonen, Bibelskolen og ikke minst Modellseilskute-foreningen. Jeg vil hevde at Herbert Waarum var mer enn «krumtappen» for de nevnte.

Reinar Marmøy

Reidar Marmøy er/var Grimstad fremste historiker. Gjennom sine bøker, foredrag og sin formidling har han gitt alle som er interessert i historie unike muligheter til å bli kjent med byen og skjærgården. Det er vanskelig å forestille seg at noen kommer til å kunne måle seg med Reidar Marmøy på dette området.

Men om noen skulle frarøve han posisjonen, vil de utvilsomt ha blitt inspirert av Reidar Marmøys bøker. Jeg vet også med sikkerhet at om Reidar skulle blitt frarøvet tittelen, så ville han i ren pedagogisk glede ha smilt fra øre.

Om 100-år vil Reidar Marmøy utvilsomt eie plassen som den fremste historikeren Grimstad har hatt. Deler av hans kunnskap er vi så heldige å ha fått et evig eierforhold til gjennom hans mange bokutgivelser.

Reidar Marmøy var også styreleder for Grimstad Bys Museer. Iherdig og dyktig ledet han styrets arbeid. Han var en arbeidene styreformann som med stor innsats fikk museet opp å stå igjen. Han opptrådte i alle sammenhenger med stor visdom og trygghet. I lang tid fikk jeg oppleve og høste av Reidar Marmøys utrolige kunnskap og raushet. Jeg har aldri opplevd at han ville noe annet enn godt, men om du skulle mene noe som han ikke satte pris på så ga han alltid klare og sterke tilbakemeldinger. Det som alle oss som kjente vet er at Reidar alltid ville godt!

For noen menn jeg har vært så heldig å kjenne. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk bruke tid med og lære av begge. De vil for alltid ha stor plass langt fremme i mitt hjerte og minne.

Nå vil jeg bare takk all familie for den tiden jeg fikk låne Herbert og Reidars oppmerksomhet. Håper dere kan leve godt på mange fine minner.

Rolf Erik Nilsen