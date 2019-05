Mikkel (11) satt bom fast i bro – reddet av brannvesen Bom fast: Mikkel (11) satt beinet fast i rekkverket på broa. Heldigvis var ikke brannvesenet vond å spørre da han ikke kom seg løs. (Foto: Elisabeth Grosvold) Merker: En kan se tydelig merker i rekkverket etter episoden som gjorde krav på brannvesen tirsdag kveld. (Foto: Elisabeth Grosvold) Satt fast: Mikkel ser ut over rekkverket der han satt fast i 20 minutter. annonse

Brannvesenet kom til unnsetning da Mikkel (11) satt seg fast i rekkverket på Hammeren Bru i Arendal. 21.05.2019 kl 21:17

Matias Smørvik Elisabeth Grosvold

– Jeg skulle se en kompis ta backflip og satt meg mot gelenderet for å se på. Plutselig satt jeg helt fast, forteller 11 år gammel Mikkel om hendelsen.

Guttegjengen prøvde å få løs Mikkel til ingen nytte, foten satt bom fast. I starten var det litt vittig, men etter hvert ble det ganske kjedelig å sitte fast. Da bestemte Mikkel seg til for å ringe faren sin. Faren ringte så brannvesenet, og det endte opp med at ikke mindre enn fire biler kom kjørende til unnsetning. To legebiler og to brannbiler.

– Det var i grunn kjempeflaut. Selv om det var godt å få hjelp etter å ha sittet fast i 20 minutter, sier 11-åringen i etterkant.

Brannvesenet hadde få problemer med å frigjøre Mikkel fra rekkverket, og gutten kom fra hendelsen uten skader.

