Mann (54) døde etter småflyulykken utenfor Mandal SØK: Redningsskøyta Bendt R. Rasmussen under søket etter småflyet som styrtet utenfor Mandal søndag ettermiddag. (Foto: Redningsskøyyta Bendt R. Rasmussen/Redningsselskapet/NTB scanpix) annonse

En 54 år gammel mann fra Stavanger, som var involvert i småflyulykken utenfor Mandal lørdag formiddag, døde på Ullevaal sykehus i Oslo sent mandag kveld. 25.06.2019 kl 11:05 (Oppdatert 11:13)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag formiddag.

Døde mandag kveld

I samråd med familie, pårørende og Ullevaal sykehus offentliggjør politiet navnet på den omkomne. Det var Svein Erik Rud som mandag kveld klokken 23.45 ble erklært død.

Rud var en av tre personer som var om bord i et småfly som havarerte da de søkte etter en antatt omkommet utenfor Mandal.

– Vi har fått beskjeden vi fryktet. Våre tanker går nå til familie, venner og til flyklubben på Sola, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, i pressemeldingen.

Søkte etter person

Det var i forbindelse med søk etter antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag 22. juni at et småfly som tilhørte Sola flyklubb, ble rekvirert og satt i søk på oppdrag for Agder politidistrikt.

Ifølge Statens havarikommisjon mistet motoren effekt etter en kort søkeperiode. Selv om motoren startet igjen, kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen.

To av dem som var ombord tilhørte flyklubben på Sola i Rogaland. Det var avdøde Svein Erik Rud og Nils Henrik Aarø Hals. Den tredje personen som var ombord, Leif Bernt Olsen, representerte Kjevik flyklubb og bor i Agder. Aarø Hals og Olsen ble funnet lettere skadet og fraktet til Sørlandet sykehus, Kristiansand. De er nå utskrevet fra sykehuset. Rud ble fraktet kritisk skadet til Ullevaal sykehus i Oslo og ble erklært død mandag kveld.

– Det er en mange som gjør en stor innsats som frivillige i redningstjenesten i Norge. Det blir ekstra tragisk at en leteaksjon etter en savnet person får et så fatalt utfall, sier Lindeberg.

Inhabil

Statens havarikommisjon for luftfart vil gjennom sine undersøkelser jobbe for å finne svar på hva som gikk galt. Siden Agder politidistrikt var oppdragsgiver i hendelsen har politimester Kirsten Lindeberg meldt seg inhabil og bedt statsadvokaten oppnevne et annet politidistrikt til å etterforske saken, fremgår det av pressemeldingen.

– Jeg kan ikke kommentere hendelsesforløpet før Havarikommisjonen og settepolitidistriktet har gjort sine undersøkelser og etterforskning. Vår oppgave i Agder politidistrikt nå er å følge opp de overlevende og pårørende med det vi kan, sier Lindeberg.