Mann (18) fra Aust-Agder alvorlig skadd etter trafikkulykke på E18

E18 over Brevik var en stund stengt i begge retninger lørdag ettermiddag, men ble åpnet for ferdsel igjen klokken 16.48.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 16.15.

Ti minutter senere kom meldingen om at en person som satt fastklemt er frigjort og på vei til sykehus. Vedkommende var sjåfør i den ene bilen.

– En skadet er frigjort. Ble kjørt med ambulanse til sykehus, meldte Sør-øst politidistrikt.

Ifølge Varden er den skadde personen en 18 år gammel mann.

Til Agderposten bekrefter operasjonsleder André Kråkenes ved Sør-øst politidistrikt at den skadde personen kommer fra Aust-Agder.

– Han er alvorlig skadd, men har ikke fått livstruende skader, opplyste operasjonsleder Kråkenes klokken 18.25 lørdag kveld.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til ulykken, som først ble meldt som en kjedekollisjon.

E18 var en stund stengt i begge retninger som følge av ulykken på Grenlandsbrua, som krysser Frierfjorden, mellom kommunene Porsgrunn og Bamble. Trafikken ble dirigert om Breviksbrua mens veien var stengt og det oppsto lange køer i begge retninger.

Politiet oppfordret bilister til ikke å snu på E18 da dette ville skape farlige situasjoner for utrykningskjøretøy på vei til stedet.

