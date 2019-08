Luksusyacht til 650 mill. ligger ved kai langs Langbrygga Påkostet: Slik ser yachten med en verdi på 650 millioner kroner ut fra sjøsiden. Torsdag la den til kai i Arendal. (Foto: Øystein Bjerkestrand) Flagger: Viva la Vie står registrert i George Town, hovedstaden i Cayman Islands. Her er flagget til skatteparadiset heist til topps. (Foto: Øystein Bjerkestrand) Dyr affære: Her ligger luksusyachten langs langbrygga. (Foto: Øystein Bjerkestrand) Størrelse: Den påkostede yachten tar opp godt med plass på Langbrygga. (Foto: Øystein Bjerkestrand) annonse

Arendal har fått råflott besøk torsdag ettermiddag. En yacht som trolig tilhører en sveitsisk milliardær har lagt til kai på Langbrygga. 01.08.2019 kl 17:31 (Oppdatert 18:28)

Matias Smørvik

Tlf: 911 45 962

Ifølge det britiske nettstedet Liverpool Echo er det 72 år gamle Willy Michel som er eieren bak den påkostede båten på nesten 200 fot. Michel har bygd seg en formue i farmasøyt-bransjen. Han er ifølge Forbes verdt 1,5 milliarder dollar noe som gjør han til den 1605. rikeste personen i verden.

Yachten som har fått navnet Vive la Vie kom torsdag fra Stavanger, men det er usikkert hvor den skal videre. Den er tidligere blitt observert i både Volda og Trondheim denne sommeren. Da Agderposten var nede ved båten var det ikke mulig å bli med om bord. På dekk befant det seg enkelte fra mannskapet som gjorde seg ferdig med dagens vindusvask.

Den skreddersydde yachten er estimert å ha en verdi på 60 millioner britiske pund (650 millioner kroner) og er designet av Lurssen Yacht. Innvendig er det plass til tolv gjester fordelt på seks kupéer, inkludert mannskap. Det er også boblebad, treningsstudio og spisesal, med mulighet for å heise spisebordet for å lage plass til dansegulv.

I eierens kupé finnes ikke mindre enn to bad, to walk in-closet og et lekerom. Yachten er spesialbygd til å enkelt kunne heise to motorsykler på land, hvor enn den legger til kai.

Selv bor mangemilliardæren i et sveitsisk slott, mens båten står registrert i skatteparadiset Cayman Islands.