Løse hester og is i veibanen

Det har vært flere hendelser i trafikkbildet lørdag kveld. 09.02.2019 kl 20:36

Klokken 19.57 meldte politiet om at det er to løse hester på FV417 ved Eggedalen, like ved togstasjonen i Gjerstad. Politet er i full gang med å kontakte hestens eier.

En snau halvtime senere meldte operasjonsleder på Twitter at det har rast ut en del is i vei banen på FV416 ved Sandvikbakken i Risør. Vegtrafikksentralen er varslet.