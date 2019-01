Live: Følg E18-debatten - nå kommer de første strekene på kartet Interkommunalt planutvalg for E18 Dørdal-Grimstad - møte 23.1.18 from Videocastweb on Vimeo. ORDFØRER-PLANUTVALG: Risør-ordfører Per Kr. Lunden (foran til høyre) leder det interkommunale planutvalget bestående av 8 ordførere. Her klar for formøte før de skal avgjøre planporgrammet for "rest-E18" Grimstad-Dørdal. I dag er det også ventet at de første strekene med forslag til mer konkret ny E18-linje kommer. Innfelt kart over korridorene.. (Foto: Vidar Fløde/montasje) annonse

På onsdagens styremøte på Brokelandsheia er det ventet at de første, konkrete traséalternativene for ny E18 mellom Grimstad og Dørdal presenteres. Følg møtet direkte her. 23.01.2019 kl 09:57 (Oppdatert 10:03)

Onsdag er det styremøte på «Heimat» på Brokelandsheia i Gjerstad. Agderposten viser streamen Grimstad-mannen Knut A. Dyvik sender fra møtet.

På møtet skal det interkommunale planutvalget bestående av åtte ordførere mellom Kragerø og Grimstad, avgjøre om de fortsatt vil akseptere at en alternativ korridor som innebærer mulighet for at Brokelandsheia kan «miste» E18 – fortsatt skal være en del av planprogrammet – og dermed fortsatt være en mulighet.

Gjerstad gikk før jul motstrebende med på at Nye Veier AS fikk viljen sin og godtok at det omstridte korridoralternativet følger planarbeidet videre.

Nå har planprogrammet vært på seks ukers høring frem til 14. desember, og både fylkeskommunen og Fylkesmannen har anbefalt at korridorene utenom Brokelandsheia sløyfes. Likevel står Nye Veier AS sterkt på at korridorene skal med videre – både for å ha med et «rett-frem»-alternativ – og fordi de nasjonale reglene for denne type stamveiplanlegging, krever at det finnes mer enn ett alternativ i planleggingsprosessens startfase.

Ventes konkret traséalternativ

Til nå har planleggerne – og planprogrammet – bare operert med «korridorer» for fremtidig E18 mellom Grimstad og Dørdal i Telemark. Dette er et planområde som varierer i bredde fra 500 meter til opptil 4 kilometer – som er tilfellet fra Grimstad by og nordøstover. Nettopp Grimstad utpekes også av Fylkesmannen som det desidert mest konfliktfylte landskapet å føre frem en ny E18-motorvei.

På dagens møte er det ventet at det vil bli presentert et konkret forslag til en «E18-strek» – som innebærer hvilket traséforslag veiplanleggerne så langt mener kan være mest sannsynlig ut fra det som er dukket opp i planleggingen så langt.

Det betyr ikke at det er denne streken som blir valgt til slutt. I planprogrammet vil det fortsatt være de korridorene som er med i det vedtaket som fattes senere denne onsdag formiddagen – som er aktuell og mulig plassering g for den nye motorveien i opptil 27 meters bredde – som er den veibredden som skal til for en vei som åpner for 130 kilometer i timen.