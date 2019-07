Lillesand-mann vant én million kroner MILLIONÆR: En lykkelig mann fra Lillesand ble onsdag kveld millionær. (Foto: NORSK TIPPING) annonse

En lykkelig mann fra Lillesand ble onsdag kveld millionær. 31.07.2019 kl 22:33 (Oppdatert 22:35)

– Dette var helt topp! Jeg spiller Joker fast både på lørdager og onsdager, men jeg har aldri vunnet noe så stort som dette. Nå ble det endelig min tur, sa den glade vinneren, som ønsket å holde seg anonym.

Til Norsk tipping sier vinneren at pengene skal brukes på barna etter at han ble plukket ut som joker-kandidaten onsdag.

Ifølge en pressemelding som Norsk Tipping har sendt ut fikk mannen en fin inngangssum på 468.000 kroner før spillet skulle gå i gang. Dersom han skulle gå helt til topps på premiestigen kunne han fått med seg 2.339.000 kroner.

Fremfor å selv bestemme om han skulle gå opp eller ned, lot mannen en datamaskin ta valgene, mens han fulgte sendinga på TV.

Tallene kandidaten skulle spille på var 6 - 8 - 4 - 4 - 1.

De to første tallene gikk riktig vei, mens det tredje tallet ble en bom. Etter at de to siste tallene gikk inn havnet mannen på en fin sum på 1.029.000 kroner.

Spillet leverte han hos Narvesen Sørlandssenteret i Kristiansand.