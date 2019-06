Lei av å vente på pakker? Nå kan postmannen låse seg inn i huset ditt

NY METODE: Fra august ønsker Posten å teste ut hjemlevering innenfor dørene til folk. Postmannen vil da få en kode til å låse seg inn. Denne uka ble det sendt ut brev (innfelt) til 11.000. (Foto: Posten)

Slik fungerer testen 1. For å koble låsen til nett og en egen app vil Posten installere en egen smarthjemsentral hos huseier. Dette er helt uten kostnader for huseier, og dato for installasjon blir avtalt med vedkommende.

2. Etter at man har meldt seg på testen vil man få en e-post med en invitasjon til å laste ned en egen app for levering innenfor døren.

3. Huseier kan bestille varer som vanlig på nett. Man må velge hjemlevering som leveringsmetode i kasse/utsjekk. Man må selv betale for varen og frakt.

4. Når pakken er på vei får man spørsmål i den nye appen om den skal leveres innenfor døren eller ikke. Det koster ikke noe ekstra å få den levert innenfor dør.

