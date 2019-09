Leder: Spennende, historisk Agder-valg

KANDIDATENE: Her er de heteste kandidatene til å bli den historiske første fylkesordfører for et felles Agder-fylke. Fra venstre Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (Ap) pluss Oddbjørn Kylland (Sp), alle fra Lillesand. Og til høyre Bjørn Alfred Ropstad fra Evje. (Foto: )