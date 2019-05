KLART FOR BOM: Her, et par hundre meter nordøst for overgangsbrua over nye E18 ved Mørland – kommer den ene bomstasjonen. Entreprenøren AF har satt opp og gjort klar rammen for selve bomkameraet. Her vil det koste 30 kroner å passere i hver retning. Bare et par kilometer lenger sørvest – ved Stølen – kommer den andre bommen – som krever deg for 14 kroner – som blir prisen for dem som kommer fra Tromøy og resten av Arendal øst. (Foto: Vidar Fløde)