Kvinne i 40-årene døde etter fall fra cruiseskip i Skagerrak FALT OVER BORD: Én person falt over bord fra cruiseskipet MSC Meraviglia i Skagerrak fredag. En større redningsaksjon ble iverksatt, før et dansk redningshelikopter gjorde funn av en person. (Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix) annonse

Et redningshelikopter fant en kvinne i sjøen etter melding om at en person hadde falt over bord fra et stort cruiseskip i Skagerrak fredag ettermiddag. Fredag kveld ble kvinnen erklært død. 05.07.2019 kl 14:58 (Oppdatert 18:57)

NTB

Ifølge NRK var det en 40 år gammel tysk kvinne som falt over bord. Hun fikk livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til sykehus i Aalborg i Danmark. Det ble først opplyst at hun var i 70-årene, men dette er senere korrigert av Hovedredningssentralen.

Et dansk redningshelikopter har bistått i den store redningsaksjonen etter meldingen om at en passasjer falt over bord fra cruiseskipet. Det var dette helikopteret som oppdaget kvinnen i sjøen.

– Det ble gitt livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til Aalborg, opplyser Frank Thoresen i det danske forsvarets operasjonssentral til NRK. Tilstanden er foreløpig ikke kjent, men hun er fløyet til sykehus i Aalborg, opplyste redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB fredag ettermiddag.

Døde

Like før klokken 19 fredag kveld meldte NRK at kvinnen døde etterfallet.

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, fortalte redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB tidligere fredag.

Flere fartøy som befant seg i området, bidro i redningsaksjonen. Det var flere fiskefartøy, i tillegg til at en redningsskøyte fra Norge ble varslet og var på vei til stedet, men snudde da kvinnen ble funnet.

På vei til Tyskland

Kvinnen som falt over bord, var passasjer på cruiseskipet MSC Meraviglia, som eies av MSC Cruises, bekrefter HRS til NTB. Cruiseskipet kan ta med opptil 6.000 passasjerer.

Til Bergens Tidende opplyser redningslederen at skipet var på vei fra Flåm til Kiel i Tyskland, og at vitner på skipet skal ha sett en kvinne falle over bord.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen klokken 12.45.

(©NTB)