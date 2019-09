KrF på vippen: – Merker at vi er ønsket i begge leirer God stemning: Leif Vagle (Ap), Espen Lia (SV) og Inger Marie Moi (V) i samtaler utenfor Lokkemat, hvor forhandlingene pågår for fullt. Forhandlinger: Flere partier sitter i forhandlinger på Lokkemat. Leif Vagle (t.v.) er forhandlingsleder for Arbeiderpartiet. Her med tre Venstre-folk, Jan Helge Kjøstvedt, Tord Aslaksen og Emil Evnun. (Foto: Thor Børresen) Valgresultater Lillesand annonse

Geir Svenningsen forteller at KrF i ikke har bestemt seg for hvilken side de vil velge i Lillesand. 09.09.2019 kl 23:15 (Oppdatert 09.09.2019 kl 23:57)

Som følge av valgresultatet sitter KrF på vippen. De kan fortsette samarbeidet med Høyre, Pensjonistpartiet og Frp, eller hoppe over til Arbeiderpartiet, Sp, SV, Venstre og MDG, eller det kan skapes helt nye maktkonstellasjoner.

Geir Svenningsen, KrFs førstekandidat, medgir at det er en deilig posisjon å være i.

– Vi merker at vi er ønsket i begge leirer, men holder alle muligheter åpne. Vi har ikke bestemt oss, det kan gå begge veier. Alt kommer an på politikk og posisjoner, sier Svenningsen.

KrFs Oddvar Espegren og Andreas Brovig er allerede i gang med forhandlingene med de andre partiene. Det kan bli et nytt sentrumsflertall, men Svenningsen advarer at det ikke er gitt at Cecilie Knibe Kroglund (Ap) i så fall blir ny ordfører.

– Vi får se hva Ap er villig til å ofre. En ordfører fra sentrum kan ikke utelukkes. Det kommer nok ingen avklaring på dette i natt, sier Svenningsen.

På Lokkemat sitter nå Arbeiderpartiet, KrF, Sp og Venstre i forhandlinger. SV har vært innom og kommer tilbake, mens MDG er på vei.

– Dette kan ikke bli bedre. Utgangspunktet er veldig bra. Det er utrolig gøy, sier Leif Vagle (Ap).

– På dette tidspunktet forrige gang gikk vi hjem. Nå er forhandlingene i gang, sier Cecilie Knibe Kroglund (Ap).

På ordførerens kontor på rådhuset sitter representanter fra Høyre og Venstre i samtaler. Også Høyre har kommet med tilbud til KrF og Sp.

Frp har tro på fortsatt borgerlig styre i Lillesand, og er fornøyd med valgresultatet. Mens partiet i resten av landet har gått på en kraftig nedtur, går Frp i Lillesand frem.

– Vi er selvsagt fornøyd med at vi er det posisjonspartiet som går frem ved dette valget, sier Arne Gulbrandsen (Frp).