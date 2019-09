Korter ned reisetiden med opp mot 15 minutter RUTEENDRING: Reisetider fra Arendal til Risør kortes ned. (Foto: Inger Stavelin) annonse

Dagens linje 150 splittes opp i to linjer. Det vil dem som tar bussen fra Arendal til Risør og motsatt spare tid på, lover AKT. 04.09.2019 kl 14:34 (Oppdatert 14:36)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Det er AKT som i en pressemelding melder om endringene.

«Fra mandag 16. september tilbyr AKT et nytt ruteopplegg mellom Risør og Arendal som vil korte ned reisetiden med opptil 15 minutter».

Nærmere bestemt skal passasjerer mellom de to byene fra da av bytte buss på Grenstøl. Det betyr at det ikke lenger blir nødvendig for dem som skal til Risør å ta bussturen innom Tvedestrand.

«Dagens linje 150 Risør - Tvedestrand - Arendal vil bli splittet opp i to linjer. Ny linje 160 går mellom Risør og Tvedestrand, med bytte på Grenstøl for de som skal til/fra Arendal. Linje 150 går mellom Tvedestrand og Arendal på ny E18, med stopp på Grenstøl terminal og i Longumkrysset», opplyser selskapet.

– Passasjerstatistikken viser at de aller fleste reisene på denne strekningen foregår fra by til by. AKT prioriterer derfor å styrke tilbudet der hvor kollektivtrafikken har mulighet til å nå enda flere brukere, sier Hilde Bergersen, plansjef i AKT, i pressemeldingen.

PS: I forbindelse med åpningen av nye bussterminaler på Grenstøl og Longum, innvies også nye innfartsparkeringer begge steder, melder AKT.

«Grenstøl terminal vil også bli et viktig knutepunkt for korrespondanser mellom linje 150 og linje 155 (Vegårshei) og linje 156 (Åmli), samt ekspressbussene til/fra Oslo», opplyser selskaper.