GRATULERES : Else Heimstads 95-årsdag feires i Konvoibyen. Sønnen Odd står rett bak henne. (Foto: Inger Stavelin)

Konvoiby-Else fikk takk og ros fra forsvarstoppene

Forsvarsministeren formulerte seg sånn da Else Heimstad fylte 95 år: – Din innsats for krigsseilernes kår gjennom mange år har gjort livet bedre for sjøkrigens glemte helter.