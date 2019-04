Knut Ugland medeier i selskapet som vil slå Nighthawk Diner konkurs RESTAURANT: The Nighthawk Diner er begjært konkurs. (Foto: Google Street) annonse

Som en av mange investorer i eiendomsselskapet Urei-A, er Knut Tønnevold Ugland blant dem som har begjært The Nighthawk Diner konkurs. 25.04.2019 kl 13:00 (Oppdatert 13:07)

Øystein Bjerkestrand

Tlf: 992 46 013

Det er Dagens Næringsliv som skriver om konkursbegjæringen.

Restauranten ligger midt på Grünerløkka i Oslo, mens har koblinger til Aust-Agder. Jan Vardøen, som har en mor fra Risør og har tilbrakt mange av sine ferier i sørlandsbyen, var nemlig helt sentral bak etableringen av den amerikanskinspirert restauranten.

I en tekstmelding til DN skriver Vardøen at han ikke var klar over at restauranten nå er begjært konkurs. Han skriver videre at han er «litt ute av den dansen», at Nighthawk lever videre under nye drivere og at han «prøver bare å redde det som reddes kan».

Det er heller ikke aktuelt å gå inn med mer kapital, skriver han til avisen.

The Nighthawk Diner serverer amerikanske retter som burgere, pommes frites, milkshaker og mye annen klassisk amerikansk "diner-mat".