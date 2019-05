Klart flertall ønsker Blå Kors-skolen velkommen: Men Ap frykter at klasser må legges ned KLART FLERTALL FOR NY SKOLE: Her kommer Aps tre representanter i klart mindretall, da Knut A. Austad (Sp), Inger Lise Hillestad Aasen (KrF), Sara Sægrov Ruud (V) (skjult), Torunn Ostad (H) (delvis skjult), Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) og Anders Kylland (Frp) stemmer for å anbefale Blå Kors vgs. Venke Anny Nes, Nils Johannes Nilsen og Gro Bråten stemte mot anbefaling. (Foto: ) Blå Kors Grimstad Videregående skole Skolen ønsker å drive sin virksomhet på grunnlag av a) livssyn og f) særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, jf. friskoleloven § 2–1 andre ledd.

Det søkes om Vg1, Vg2 og Vg3, med et totalt elevtall på 108.

Dette fordeler seg på følgende utdanningsprogram og programområder:

Helse- og oppvekstfag Totalt 48 plasser | Vg1: Helse- og oppvekstfag | Vg2: Barne- og ungdomsarbeiderfag | Vg2: Helsearbeiderfag. | Bygg- og anleggsteknikk Totalt 24 plasser | Vg1: Bygg- og anleggsteknikk | Vg2: Byggteknikk. | Service og samferdsel Totalt 24 plasser | Vg1: Service og samferdsel | Vg2: Reiseliv Studiespesialisering påbygg Totalt 12 plasser. annonse

+ Et klart flertall i fylkesutvalget gikk imot fylkesrådmannens anbefaling og ønsker Blå Kors vgs. i Grimstad med 108 elevplasser velkommen. 07.05.2019 kl 16:09 (Oppdatert 16:27)

Tore Ellingsen

Dersom Utdanningsdirektoratet lytter til anbefalingen fra fylkesutvalget, kan den nye skolen starte opp høsten 2021.

Det opplyser Blå Kors’ divisjonsdirektør for opplæring Solveig Mjølsnes.

Hun er selvfølgelig fornøyd med vedtaket fra Aust-Agder, men avgjørelsen blir ikke tatt av direktoratet før neste år.

Mjølsnes forteller at i slike saker kommer svaret et år etter at søknaden er levert inn.

Men det har selvfølgelig betydning at det er velvilje lokalt.

Kan bli lagt ned klasser

Det var Ap som ikke kunne anbefale søknaden.

Fylkesordfører Gro Bråten understreket at partiet ikke er imot skoler i regi av organisasjoner, men det må ikke gå ut over den offentlige skolen.

– Vi har lagt ned mye i våre skoler, og når tilbudet øker med 108 plasser, kan det gå utover det tilbudet vi gjør, og at vi må legge ned klasser. Særlig fordi det her er snakk om mange plasser inne helse- og oppvekstfag hvor vi også har mange plasser, sa Bråten og viste til at også opplæringsnemnda gikk imot opprettelsen.

Hun fikk langt på vei støtte av Venstres Sara Sægrov Ruud som hadde vært langt inne i tvileboksen som hun sa. Ruud så mye positivt i metodikken til skolen, men hensynet til den offentlige skolen veide også tungt.

Torunn Ostad (H) som fremmet forslaget fra H og KrF om å anbefale skolen, mente at dersom Blå Kors får elevene gjennom utdanningsløpet og til læreplass, vil det bety at de går fra utenforskap til samfunnsdeltakelse, og det betyr mye.

Solveig Mjønes fra Blå Kors, fremhever at skolen skal være et supplement til den offentlige skolen. Den er for elever som trenger litt oppfølging og tilrettelegging for å gjennomføre skolegangen sin.

– Vi tenker også å få et tett samarbeide med Drottningborg, vi utfyller hverandre, understreker hun. Blå Kors vil også samarbeide godt med fylkeskommunen og opplæringskontorene.

Vil trolig eie bygg

Blå Kors har drevet skole i Øvrebø i Vest-Agder i mange år, og har fått gode tilbakemeldinger derfra. Også i Telemark driver de skole.

Det er trolig mest aktuelt for Blå Kors å leie bygg første omgang, for eventuelt å kjøpe eller bygge selv senere. Grimstad/Fevik er mest aktuelt, men også Arendal er en mulig lokalisering.

