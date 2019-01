Kjøpte fylkets dyreste næringseiendom i 2018: Bygger 38 nye leiligheter ved sjøen

Gnr 508, bnr 101, Arendal, er solgt for kr 15.000.000 fra Norbetong As til Havstadodden As (15.01.2018)

Salget omfatter også Havstadodden 9 (Gnr 508, bnr 232), Støperiveien 14 (Gnr 508, bnr 419), og Gnr 508, bnr 420.

Malmvegen 4 (Gnr 49, bnr 153), Evje og Hornnes, er solgt for kr 14.350.000 fra Odden Eiendom As til Setpro As (20.06.2018). Salget omfatter også Malmvegen 6 (Gnr 49, bnr 168) (20.06.2018).

Storgaten 71 (Gnr 200, bnr 1351), Grimstad, er solgt for kr 10.025.000 fra Recovery Sør As til Grimstad Garveri As (04.01.2019).

Storgaten 5 (Gnr 200, bnr 1278), Grimstad, er overdratt for kr 9.200.000 fra Tersprod As til Happy Time Pizzeria As (20.03.2018). Salget omfatter også Gnr 200, bnr 1280.

Smith-Petersens gate 2 (Gnr 200, bnr 1198), Grimstad, er solgt for kr 9.100.000 fra Uab Marine Technology til Petersens Smith Gt 4 As (23.10.2018). Salget omfatter også Smith-Petersens gate 2 (Gnr 200, bnr 1781).

Industriveien 15 (Gnr 79, bnr 273), Grimstad, er solgt for kr 7.750.000 fra Ps Utvikling As til Industriveien 15 Grimstad As (14.08.2018).

Østerskogen 51 (Gnr 79, bnr 320) er solgt for kr 7.600.000 fra Nordon As til Grøm Autopark As (24.08.2018).

Gnr 8, bnr 315, Grimstad, er solgt for kr 7.250.000 fra Grimstad Konserves Eiendom As til Igland Bergemoveien 42 As.

Gnr 433, bnr 242, Arendal, er solgt for kr 6.000.000 fra Roadworks Eiendom 1 As til Rj Eiendom As (20.09.2018).

Temseveien 72 (Gnr 40, bnr 41), Grimstad, er solgt for kr 5.800.000 fra Tone Hauge Nilsen til Temseveien Barnehage As (02.08.2018).