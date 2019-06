Kåre Karlsen til minne

NEKROLOG: Det lå en tung tristhet over Risør onsdag kveld og utover torsdagen da stadig flere fikk vite at Kåre Karlsen plutselig hadde gått bort. Han ble bare 61 år gammel.

Sjokket og sorgen er selvsagt størst for den nære familien, men Kåres store vennekrets og enorme kontaktnett rystes også av en slik melding. Risør Seilforening, som er inne i en av sine viktigste sesonger som VM-arrangør, har mistet en raus, hardtarbeidende og klok nestor. Hele Risør har plutselig mistet en av våre hovedmotorer. Vi svever videre en stund i en stille og dyp uro, før vi igjen får i gang maskineriet. ”Ingen er uerstattelige”, ville Kåre ha sagt. Kanskje i roller og vedtatte oppgaver. Men ingen kan faktisk erstatte Kåre Karlsen for oss. Han var helt unik i sin kombinasjon av målbevisst arbeid, humør, inkluderende glede og entusiasme og overbevisende argumenter.

Kåre Karlsen solgte forsikringer og ga gode forsikringsråd i selskapet If. Han likte mennesker, forsto seg på folks behov for trygghet og hadde stor tillit blant kunder, både privatpersoner og bedrifter. I Risør var han Risør Seilforening. Sammen med gode hjelpere skapte han seilforeningen som en inkluderende bredde-idrettsforening, der nybegynnere var vel så viktige som toppene. Fra hjemmet i Buvika vurderte han vær og vind og han gledet seg også stort over å seile og være på sjøen selv. For Kåre var seiling en helhetsopplevelse; fra opplag og båtpuss, forventninger før sjøsetting, vindstille eller kuling, sol eller regn, den gode trøttheten etter en lang seilas, premieutdelinger, seilerfester, hygge på bryggekanten og ikke minst seilforeningens kunnskapsrike quiz-lag. Kåre tok tak i både det lille og det store, men seilsenteret på Finnøya som et av de mest monumentale løftene.

Kåre Karlsen var en fantastisk lobbyist og påvirker og det var i slike sammenhenger jeg som ordfører ofte møtte Kåre. Han var skeptisk til kommunesammenslåing og storkommuner ut fra argumentet om at ”E vi ha en ordføræ e kan prate me på bryggekanten”. Og vi prata, både på bryggekanter og ellers der vi møttes. I tillegg til å spre en evig glede over å bo og høre hjemme i Risør, hadde Kåre normalt godt forberedte og vel uttenkte budskap. Noe som skulle eller burde bygges, et nytt samarbeidsprosjekt med seilforeningen, en premieutdeling eller noe annet som vi kunne gjøre. Alle Kåres innspill omfattet at han sjøl skulle gjøre noe og bidra. Han trengte bare litt hjelp eller støtte. Han var en ildsjel som tok stort ansvar. Han fikk folk med seg med en stemme det alltid lå en latter bak og et ansikt preget av smilerynker og seiling i solgangsbris. Kåre Karlsen var sosialdemokrat og det manglet ikke på tilbud om å engasjere seg i lokalpolitikken. Han var fristet, men takket nei. Som lokalpolitiker ville han ha gjort en glimrende jobb, men vi forsto at han hadde så mye annet viktig å stelle med på fritida. Vi maste ved hvert valg, men respekterte hans prioriteringer.

Våre tanker går til en stor familie som Kåre hadde veldig kjær, til vennekrets og medspillere. Et ankerfeste i vår by og vårt lokalsamfunn er borte. Fred over Kåre Karlsens minne.