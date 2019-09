Kan gå mot brakvalg for KrF Tatt frem kaka: Kjetil Torp og KrF i Vegårshei er mer enn fornøyd med det foreløpige valgresultatet. (Foto: Sofie Sunde) Valgresultater Vegårshei annonse

KrF ser ut til å gå mot et brakvalg på Vegårshei. Foreløpig opptelling viser nesten en dobling i antall stemmer. 09.09.2019 kl 23:55 (Oppdatert 09.09.2019 kl 23:58)

Ordførerkandidat for KrF på Vegårshei hadde god tro i forkant, og gjorde det mer enn bra.

– Det at vi får denne tilliten lokalt er nesten litt uvirkelig, spesielt med tanke på at partiet ikke gjør det så bra nasjonalt. Jeg hadde regnet med et bedre valg enn i 2015, men å se 40-tallet er helt fantastisk, sier Kjetil Torp (KrF).

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingstemmer på Vegårshei viser nemlig at KrF kan gå mot et brakvalg. Så langt får altså KrF 40,6 prosent oppslutning. Senterpartiet får 26,3 prosent, Ap 23,6 prosent og Høyre 9,5 prosent.

Samarbeid mot Høyre

Ved kommunevalget i 2015 fikk KrF 294 stemmer totalt og 26,2 prosent oppslutning. Nå har de nærmest doblet antall stemmer, og har så langt fått hele 489 stemmer.

– Jeg tror KrF har fått igjen for å beskrive en virkelig når det gjelder økonomien i kommunen som har vist seg å stemme. Det handler om tillit i forhold til økonomisk analyse slik som det faktisk har vært det siste året. Det har vært et politisk flertall som har ment noe annet, og det har de nok tapt litt på, sier Torp.

Torp sier at det ennå er litt tidlig å si noe bastant om mulig samarbeid dersom det går deres vei, men er tydelig på at Høyre lenge har vært deres foretrukne samarbeidspartner.

– Det handler om at Høyre har stått sammen med oss om det økonomiske forståelsen i kommunen, sier han.

– Nå ser det ut som vi kan kapre til oss flertall. Men det hele kommer selvsagt an på hvor mye overføringer det er, og det vet vi ikke før i morgen. Ettersom det er en del som ikke har brukt våre lister før, kan det hende det er noen overføringer til andre lister fra vårt parti, sier torp videre.

KrF kan avgjøre

Så langt ligger det an til at KrF kan få 7 av de totalt 17 setene i kommunestyre, Høyre 2, Ap 4 og Sp 4. Med det foreløpige valgresultatet får KrF og Høyre til sammen 50, 1 prosent, mens Ap og Sp 49,1 prosent.

– Det er hårfint med at vi kan ta et mandat fra KrF, så vi håper vi våkner til en ny virkelighet i morgen. Men KrF har gjort et kjempevalg, så der må vi bare gratulere, sier ordfører Kirsten Helen Myren (Sp).

Skulle det foreløpige resultatet bli en realitet, virker ikke Sp fremmed for samarbeid med KrF.

– Vi kan samarbeide i flere retninger, så den ballen ligger hos KrF. Men de har tidligere vært tydelige på at de ønsker samarbeid med Høyre, så vi får se når alle stemmer er talt opp i morgen, sier hun videre.