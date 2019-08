Kan du hjelpe denne brevduen med å finne veien hjem? Ringer: Duen har ringer i ulike farger. (Foto: Innsendt) annonse

Denne brevduen er kommet til feil gate ... 29.08.2019 kl 13:27 (Oppdatert 13:30)

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871

– En ensom brevdue har holdt seg i Smørblomstenga ved Engene kirke i cirka to uker. Den har ringer rundt begge beina i to forskjellige farger og trenger å komme hjem. Jeg håper eieren blir glad for å se den igjen.

Det skriver Sonja Krüger til Sideblikk. Hun treffes på nummer 995 32 726.

Det er mange katter i området så den kan leve et temmelig farlig liv der den tripper rundt og leter etter mat ...