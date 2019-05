Kampvotering i bystyret om boligfelt og markagrenser

Her er endringsforslagene til Arendals nye kommunepplan (aREALDELEN) 2019-2028 b Disse endringene i kommuneplanutvalgsmøte 15 mai – dette ble vedtatt som innstilling til bystyrets endelige behandling av kommuneplanens arealdel torsdag 23. mai (ev. fredag 24. mai – siden bystyremøtet går over to dager pga. stor saksmengde:

b 1) Frp: Ingen markagrenser. Torbjørn Nilsen (Frp) foreslo å ta hele forslaget om markagrenser ut av kommuneplanen. Falt 8–1. Bare han selv stemte for.

b 2) Vippa boligområde. 11 dekar 15 boliger foreslått tatt ut av rådmannen, pga. faglig råd fra fylke og fylkesmann. Men boligfeltet blir stående i kommuneplanen. Vedtatt 7–1 (bare SV stemte mot. (Ap 1, KrF 1, V 1, H 2, FrP 1, Hp 1. (Vanja Grut (Ap) inhabil).

b 3) Willumstad ikke markaområde. Rådmannens forslag om at Willumstad på Hisøy skal være del av marka falt 5–4. For: (H 2, FrP 1, Hp 1, KrF 1). Mot: (Ap 2, V 1, SV 1).

b 4) Rådmannens forslag om å ta ut områdene sør for Havsøyveien på Hisøy ble enstemmig vedtatt. (Allerede vernet av staten som friluftsområde.

b 5) Rådmannens forslag om reduksjon i markaområdet ved Lundåsen ble enstemmig vedtatt. Lite areal mellom to boligområder – kan være naturlig boligfortetting.

b 6) Større markaområde midt på Hisøy: Rådmannens forslag om å slå sammen de foreslåtte markagrenseområdene 3, 4, 5, 6 – og rådmannens forslag om å slå sammen områdene 7 og 8 (delområder midt på Hisøy – se stor gul sirkel på kartet) ble vedtatt med 5 (Ap 2, V 1, SV 1, Helsepartiet 1) mot 4 (H 2. FrP 1, KrF 1) stemmer.

b 7) Tangen-transformasjon: Rådmannen foreslo å vente med å åpne for transformasjon til bolig-næring og tjenesteyting som de nye eierne ønsker. Forslag: «Det må avventes en avklaring på hvordan området skal knyttes nærmere til His og kollektivsystem ved konkrete og realiserbare løsninger. Næringsformålet opprettholdes». Men flertallet 6–3 vedtok å åpne for transformasjon de kommende år. Vedtatt 6 (KrF 1, V 1, H 2, FrP 1, Hp 1) mot 3 (Ap 2, SV 1)

b 8) Barnehage får tretopphytter. På Spornes på Tromøy vest for barnehagen endres formålet fra dagens LNF-formål, til LNF med spredt næringsbebyggelse, slik det lå inne i høringsrunde 1. Men det settes et tak på maks 4 enheter og ikke 6. Reguleringsplankrav for området ivaretar ytterligere detaljer. (Mindretall ville tillatte seks enheter).

b 9) Ingen veilinjer gjennom Åsbieskogen. Disse tas ut som følge av de løsninger som er foreslått for nye veisystemer i Arendal i forslag til kommunedelplan for ny E 18 Dørdal-Grimstad (Enstemmig vedtatt). Ikke lenger behov for å sette av arealer i Åsbieskogen til vei – noe som har vært veldig omstridt)

b 10) Nye boligområder m/ ca 100–200 boliger ved Strømsbugård og Biejordene ble tatt ut før siste høring. 15. mai ble forslaget fra Torbjørn Nilsen (FrP) om at disse beholdes, vedtatt 5 -4. For: (KrF 1, H 2, FrP 1, Hp 1) Mot: (Ap 2, SV 1, V 1).

b 11) Forslag fra Torbjørn Nilsen (Frp): «Solborgvarden 444/197 videreføres som boligformål». Ble vedtatt 5–4. For: (H 2, FrP 1, Hp 1, KrF 1) Mot: (AP 2, V 1, SV 1) stemmer

b 12) Nytt næringsområde nord for Krøgenes. Torbjørn Nilsen (FrP), Knut Tveiten (Hp) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) fremmet forslag om å kutte litt av marka helt mot sør rett ved Krøgenes (tallet 4 på kartet)– slik at det kan tas inn nytt næringsområde rett nord for nye boligfeltet Krøgenesåsen. Ble vedtatt med 5.4: For: (H 2, KrF 1, FrP 1, Hp 1) mot: (Ap 2, V 1, SV 1) r.

b 13) Beskjære Bymarka v/Mørefjær. Forslag fremmet av Knut Tveiten (HP) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) om å kutte en stripe av bymarka nærmest Mørefjær – ble vedtatt 6-3: For: V 1, H 2, FrP 1, Hp 1, KrF 1) Mot: (Ap 2, SV 1).

b 14) Ta del av Saltrød Terrasse ut av Bymarka. Vanja Grut (Ap) reiste forslag om likevel å ta ut de 540 mål Saltrød Terrasse boligområde er beskåret med (4 på kartet), ut av marka. Men la det ligge som LNF (landbruk/natur/friluft). Dermed avskjæres ikke fremtidig boligbygging helt. Forslaget ble vedtatt 7–2. For: (Ap 2, KrF 1, H 2, FrP 1, Hp 1. Mot: (SV 1, V 1).

b 15) Beskjære Bymarka Øst med to parseller helt mot nord. (Markert med «B» i kartet.) Benedikte Nilsen (H) og Roar Gundersen (H) fremmet endringsforslag om å ta ut to mindre parseller ved det nye toplanskrysset på Longum fra markaområdet – fordi grunneier har fremmet ønske pga. tanke om næringsutvikling. . Forslaget ble vedtatt 5–4. For: (KrF 1, H 2, FrP 1, Hp 1). Mot: (AP 2, SV 1, V 1).

