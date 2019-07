BLIDE: Her får John Harnes Øystein Krogstads aller siste bot. Den er på 8.500 kroner og svir nok litt. Men når Harnes hører at det er en helt spesiell bot, smiler han og gir sin gamle håndballkamerat et skikkelig håndtrykk. Krogstads UP-kollega Arne K. Kvidbergskår påpeker at også papirsystemet de noterer på, er på vei ut, til fordel for digitaliseringen. (Foto: Inger Stavelin)