Isen sikker, men her er unntaket: – Livsfarlig område ADVARER: Her er det IKKE sikkert å gå, advarer Karl Gulbrandsen (Foto: Karl Gulbrandsen) FARLIG: Her er isen mildt sagt usikker, mener Karl Gulbrandsen. (Foto: Kartutsnitt) annonse

Mannen som står bak det påfallende juletreet på Langsævannet, advarer. 27.01.2019 kl 08:38 (Oppdatert 08:39)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Nylig omtalte Agderposten treet som – igjen – sto plantet i isen midt på Langsæ. Der hadde Karl Gulbrandsen en finger med i spillet.

Og det er samme Gulbrandsen som nå advarer:

Sikker – med forbehold

«Det er tidligere sendt Agderposten signaler om at isen er sikker på Langsæ. Her må det nå tas et forbehold for et lite område med faktisk åpent vann ved Steinerskolen. Området er nå merket med kvister og Steinerskolen er varslet», skriver han i en e-post sendt lørdag:

«Det er igjen kommet snø på Langsæ og i dag (lørdag) er det frest opp et område for skøyting. Bukten i Langsæ under Steinsåslia har alltid hatt stabil og sikker is i motsetning til vestsiden fra Rånakanalen til Barbuelva. Det er i dag observert et område i bukten som faktisk i senter har åpent vann. Se kartutsnitt og bilde.»

FARLIG: Her er isen mildt sagt usikker, mener Karl Gulbrandsen. Foto: Kartutsnitt

Det usikre området har en diameter på rundt 15 meter og ligger rundt 15 m ut fra land under Steinerskolen, opplyser Gulbrandsen.

Grunnen til at området er usikkert, tilskriver han endrede bunnforhold etter at myrområdene innerst i bukten ble brukt til sprengssteinsdeponi sist sommer, ikke minst etter at det gikk et større skred (der også en dumper havnet i vannet).

Gulbrandsen, som representerer beboere «som har røynet isen i 30 år», frykter nå at området «for alltid» vil være farlig vinterstid.