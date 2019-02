Innsendt: Se alt de samler på TINNSOLDATER: Stian Mørland har tinnsoldater helt tilbake til omkring 1910. (Foto: Vidar Aas) FULL STUE: De ulike samlerne fortalte – og folk lyttet, pratet og spurte. Det ble en minnerik lørdag på bymuseet. (Foto: Vidar Aas) TVENDE FYR: Jan Fredrik Gundersen samlet på ting med de tvende fyr. Lille og store Torungen. (Foto: Vidar Aas) SPEIDER: Ole Ugland viste utvalgte gjenstander fra sin omfattende speidersamling, helt tilbake til omkring 1910. (Foto: Vidar Aas) FLASKESKUTER: Kjell Birkeland fortalte om hvordan han klarer å få skutene inn i flaskene. (Foto: Vidar Aas) LITT AV HVERT: Jan Fredrik Steine samler blant annet på Elvis-relaterte autografer, bokbinderhistorie og speiderting. (Foto: Vidar Aas) LEKER: Vidar Aas har tusen spill, men også lekebiler av typene Matchbox, Corgi og Tomte. Foto. Vidar Aas (Foto: ) annonse

Samlerne ønsket å møte andre samlere – og det fikk de. Bymuseet ble fullt. 28.02.2019 kl 12:46 (Oppdatert 12:49)

Ivrige samlere fylte møtesalen på Kløckers Hus til randen. Det gode fremmøte viste at initiativet ble tatt særdeles godt imot.

Mange benyttet anledningen til å se museets samlinger. Og andre satt i små grupper og snakket om sine samlerinteresser. Formann i Kløckers Hus, Hans Olaf Aanensen, innledet samlertreffet med et kåseri «Hvorfor samle på fortiden?».

Han innledet med eksempler som viste at store nasjonale samlinger også begynte i det små. Norsk Folkemuseum startet i 1881 da Kong Oscar II åpnet verdens første friluftsmuseum på Bygdøy kongsgård.

Samlingen besto av fem gamle bygninger og en stavkirke. Og avsluttet med Sløyden på Tyholmen, som er Norges eldste museumsbygning oppført i 1840.

Tre samlergrunner

Han pekte på minst tre gode grunner til at samlerinteressen starter:

Kulturhistorie: Noen blir interessert i ting som er gått ut av bruk, og tar vare på underlige redskaper og annet fra dagliglivet. Ting som er produsert lokalt er ofte veldig etterspurt.

Gamle minner: Andre tar vare på gamle fotografier, bestefars verktøy fra sjøbua, sine egne, eller andres gamle leker, eller bestemors oppskriftsbok, for å nevne noe.

Samlerglede: Mange fyller fritiden med skattejakt etter gamle frimerker, aksjebrev, spill, kjøkkenutstyr, postkort og mynter, sauebjeller og sykkelmerker. Listen kan utfylles i det uendelige.

Full garasje

Aanensen avsluttet med noen betraktninger «Om å leve blant sin samling», som vakte en del munterhet i forsamlingen.

Her var det nok mange som kjente seg igjen. I en samlers garasje er det ikke plass til bilen, hevdet han.

Og ofte invaderes hjemmet av samlermanien. Heldig er den som har en forståelsesfull samboer.

Nye samlertreff

Søndag 5. mai inviteres alle interesserte til omvisning på Z-museet på Treungen.

Og onsdag 11. september blir det nytt samletreff på Kløckers Hus.

Det hele startet med at styret i Kløckers Hus–Arendal bymuseum i herværende avis fortalte om sine private samlinger. Så inviterte de andre til å møtes–og nå ønsker de at dette skal være et tilbud i ny og ne.

Dette samler de på

De som inviterte, var denne gjengen:

Ole Ugland viste utvalgte gjenstander fra sin omfattende speidersamling, helt tilbake til omkring 1910.

Jan Fredrik Steine viste originale Elvis-autografer og fra musikere og folk som jobbet tett rundt rockelegenden.

Hans Olaf Aanensen viste gjenstander i aluminium som han samler sammen med kona Marit.

Vidar Aas viste eksempler fra sin store samling av brettspill, det eldste lansert så tidlig som 1911.

Stian Mørland hadde stilt opp sine mange tinnsoldater på geledd, de eldste helt tilbake til omkring 1910.

Jan Fredrik Gundersen hadde en samling som viste Torungene fyr, som varemerke, brevark, i reklame og dekor.

Kjell Birkeland trollbandt tilhørerne da han demonstrerte hvordan skip gled gjennom flasketuten og master med seil ble reist inni flasken.

Artikkelen er innsendt av Kløckers Hus

Arendal bymuseum