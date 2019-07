Innsendt: 101-åring på el-båttur – Dette er framtida STYRER: Mette Ellingsen styrer trygt og guidar med suveren lokalinnsikt gjennom Lyngørsundet. Frå venstre Rune Lien i Tvedestrand Venstre, el-båtgründar Ole Salomonsen i Green Waves, Mette Ellingsen, varaordførar June Marcussen og Ida Salomonsen i Green Waves. (Foto: Jan Kløvstad) annonse

Elbåt fasinerte Mette Ellingsen (101) da hun lydløst fikk prøve en elektrisk båt i Lyngørsundet. 18.07.2019 kl 11:02 (Oppdatert 11:10)

Innsendt

– Dette er framtida, seier 101 år gamle Mette Ellingsen, dronninga av Lyngør. 101 år og ein dag gamal styrte ho el-båt frå Gjeving-baserte Green Waves gjennom Lyngørsundet.

– Vi høyrer jo ingen lyd frå motor og ingen eksos, sa den spreke jubilanten, og skrytte av far og dotter Ole og Ida Salomonsen.

Green Waves monterer elmotorar og batteri både i små og mellomstore båtar. Firmaet vekker oppsikt både lokalt og på landsplan nå.

I neste veke blir Green Waves presentert i det store EU-finansierte interregprosjektet Grønne hamnar i Hvaler, og tysdag kunne Tvedestrands varaordførar June Marcussen overrekke Venstres miljøpris til Ida og Ole Salomonsen.

I grunngjevinga heiter det at Green Waves er ein framtidsretta bedrift som kan bidra til å gjere el-båtar like vanlege som elbilar.

– Nyskapande miljøbedrifter er viktige i kampen for betre miljø og for å oppnå dei viktige og livsnødvendige måla me har i klimapolitikken, sa varaordførar June Marcussen og stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland da prisen blei overrekt.

Og Mette Ellingsen er kanskje Norges eldste båtførar, som kombinerte sjøvant styring med suveren guiding gjennom Lyngørsundet.

Heilt lydlaust, klimavennleg og miljøvennleg, takk vere gründarar på Gjeving.

Artikkelen er publisert av Jan Kløvstad, via Sideblikk på nett