Innbrudd i to biler i Lillesand

Politiet rykket lørdag formiddag ut etter melding om hærverk på biler i Lillesand. 09.02.2019 kl 11:30 (Oppdatert 11:40)

Politiet meldte om skadeverket like før halv tolv.

Da var patrulje på vei til Lillesand etter melding om innbrudd og skadeverk i to biler i sentrum.

Politiet skal undersøke bilene.

- Vi har foreløpig ikke fått melding om at det er borttatt noe, i alle fall ikke noe av verdi. Men i og med at det er to innbrudd i samme område så ønsker vi å gjøre undersøkelser, forklarer operasjonsleder Øyvind Hægeland i politiet.