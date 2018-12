Inger og døtrene ble passasjer nummer 2 millioner Fikk gavekort: Inger Lassen (nr. 2 fra høyre) og døtrene Frida og Linnea fikk reisegavekort og gratis lunsj av markedssjef Tine Kleive-Mathisen (t.h) da de skulle reise til London torsdag. (Foto: Torp Sandefjord lufthavn) Inger Lassen og døtrene Frida og Linea fikk seg en god overraskelse da de ankom flyplassen Torp torsdag. 14.12.2018 kl 07:41



Familien på tre fra Arendal skulle nemlig på førjulstur til London og hadde booket fly fra Torp Sandefjord lufthavn.

Lite visste de at det skulle gjøre dem til passasjer nummer 2 millioner.

Ny rekord

Da de ankom flyplassen ventet nemlig flyplassens markedssjef Tine Kleive-Mathisen med et reisegavekort på 5.000 kroner og en gratis lunsj.

- Aldri før har så mange reist fra Torp i løpet av et år. I dag kunne vi for aller første gang ta imot passasjer nr. 2 millioner på Torp. Det er aller første gang at så mange har reist fra Torp på et år, sier Kleive-Mathisen i en pressemelding.

Hun understreker at det er en milepæl og en spesiell dag i Torps historie.

Stor flyplass

- Det er fantastisk hyggelig endelig å nå 2 millioner reisende. I fjor var vi nær, med over 1,9 millioner. Med dette befester vi vår posisjon som den tredje største flyplassen i Norge på internasjonal trafikk, sier markedssjefen.

Mer enn 700 mennesker har sitt daglige virke på Torp. De siste årene har flyplassen investert over 1,7 milliarder kroner.

- På den måten har vi også bidratt til betydelig verdiskapning i regionen. Ikke bare er Torp en internasjonal flyplass, men vi er også en av de mest internasjonale arbeidsplassene i regionen, sier Kleive-Mathisen.