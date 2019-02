Industribygg utenfor Risør i full brann FLAMMER: Flammene sto høyt over taket. (Foto: Tipser) RØYK: Mye røyk gjorde at de som jobber i nabobyggene ikke slapp inn på området da de kom på jobb. (Foto: Elisabeth Grosvold) RØYK: (Foto: Elisabeth Grosvold) BLÅLYS: I tillegg til brannbiler, rykket både ambulanse og politi ut. Ingen skal være skadet i brannen. (Foto: Elisabeth Grosvold) RØYK: Svart røyk var synlig langt av gårde. Vår fotograf så den først i Songedumpa. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

Renholdsbedriften Resolve på Akland i Risør sto i full fyr fredag morgen. Flere personer skal være evakuert fra nabobygg. 08.02.2019 kl 07:19 (Oppdatert 08:38)

Brannvesenet rykket ut til brannen i industrihallen på Akland klokka 4.20 fredag.

Klokka 6.49 skriver brannvesenet på Twitter at hele industribygget minus kontordelen brenner, og at de fremdeles ikke har kontroll.

Nabobyggene stengt

Klokka 6 melder politiet i Agder at brannvesenet begynner å få kontroll, og at det ikke lenger er fare for spredning til nabobyggene. Det er mye røyk på stedet, men det skal ikke være til hinder for trafikken på E18 rett ved.

Klokka 7.15 er det fortsatt mye røyk, og ifølge politiet vil omliggende industrilokaler vil være stengt for ansatte en stund framover.

Flammer

– Det var en person som var ute og brøytet i området som la merke til at det veltet svart røyk ut fra bygget. Da vi kom til stedet, var det gjennomslag av flammer gjennom taket. Nå er bygget helt overtent. Nødetatene jobber på stedet, sa operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB klokka 5.15.

Stort bygg

Brannvesenet melder at mannskaper fra Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Arendal bistår i slukkingsarbeidet. Mannskaper fra Tvedestrand kom med tankbil.

– Det er et stort bygg, det må mannskaper til for å få kontroll for å hindre spredning. Det var ingen personer i bygget så vidt vi vet, men det var noen personer i nærliggende bygg som akkurat hadde kommet på jobb, og de er nå evakuert. Med tanke på spredningsfare, så er det lite vind og kaldt nå, sier Repstad.

Resolve ble etablert i 1987 under navnet Renhold-Service. De har hovedkontoret på Akland i Risør og avdelingskontor i Arendal, Kristiansand, Skien, Seljord, Sandefjord, og Tønsberg. Fra å være 2 ansatte i 1987 har selskapet utviklet seg til å bli en bedrift med 140 ansatte i dag, ifølge bedriftens hjemmeside.

Bedriften driver med asbestsanering, daglig renhold, entrématter, håndverktjenester, kalesjevask, nedvask, radonsanering, skadebegrensning, tepperens, utleie av duker og servietter, vaskeri/renseri og ventilasjonsrens.

Saken oppdateres