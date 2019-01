– Ikke storbrann, bare brannøvelse BRANNØVELSE: Slik så det ut fra oven da hobbyflyger Johan Frigstad passerte Gjeving i Tvedestrand ved 15-tiden lørdag. (Fly (Foto: Johan Frigstad) annonse

Brannvesenet gikk på forhånd ut og varslet om øvelsen på Gjeving i Tvedestrand lørdag. Det var det ikke alle som hadde fått med seg. 19.01.2019 kl 17:21 (Oppdatert 19:24)

Agderposten fikk blant annet en rekke henvendelser om «storbrann» og «masse røyk» mellom Tvedestrand og Risør lørdag ettermiddag.

Men brannfolket i Østre Agder Brannvesen Arendal og Tvedestrand kunne berolige:

«ØABV Arendal og Tvedestrand har i dag øvelse i Rotaveien 16, Gjeving med røykdykking og nedbrenning av hus. Øvelsen starter ca. klokken 10.00 og vil holde på i hele dag».

En av dem som trodde det dreide seg om en storbrann, var hobbyflyger Johan Frigstad fra Arendal, som hadde lagt lørdagsturen noen meter opp i lufta.

– Jeg så den massive røyken på mils avstand. Var sikker på det var snakk om en skikkelig storbrann. Godt det bare var øvelse da, sier han Frigstad, som også rakk å fyre av et par bilder med mobilen før han satte kurs mot Gullknapp igjen. De ser du i denne saken.

Vaktleder ved 110-sentralen, Kjell Christian Knarvik, sier til Agderposten:

– Vi forsøkte å varsle best mulig fra tidlig lørdag, men det er klart mange begynner å lure når de ser så mye røyk.

– Har dere fått mange henvendelser om brann?

– Det har vært noen, men ikke så mange, sier Knarvik, og legger til at øvelsen skjedde i et gammelt pensjonatet - Eng pensjonat - og en bygning like ved.