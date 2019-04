Ida (20) har seilt jorda rundt og blitt historisk SUGEN PÅ MER: Hun vurderer å forlenge kontrakten. (Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret) HALVE JORDA RUNDT: Sjøforsvarets splitter nye marinefartøy, KNM Maud, har skrevet historie på sin første reise. I slutten av mars ankom skipet Norge. (Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret) TAKKNEMLIG: Ida Beinset sier hun kunne betalt for reisen med KNM Maud. (Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret) MANGE OPPLEVELSER: – Tenk å få lønn for en slik reise, sier Ida Beinset. (Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret) annonse

20 år gamle Ida Beinset fra Arendal har hatt en uforglemmelig reise med det nye marinefartøyet KNM Maud.

Hun har vært i Sør-Korea, USA og Karibia, krysset Stillehavet og Atlanterhavet, i tillegg til mye mer.

– Jeg tenkte ofte på at dette er noe jeg faktisk får lønn for, selv om jeg lett kunne ha betalt for å være med på denne reisen, sier arendalsjenta.

Det er nemlig ikke mange forunt å få seile med KNM Maud, Sjøforsvarets splitter nye multirolle marinefartøy. Skipet er i skrivende stund hjemme i Norge, etter å ha besøkt nærmest alle verdens hjørner.

Like etter nyttår reiste Ida Beinset til Asia og Sør-Korea, bare måneder etter Norges overtakelse av fartøyet.

Nattbad i Karibia

Hun møtte en litt sliten gjeng om bord på KNM Maud, som allerede hadde vært på andre siden av jordkloden noen måneder.

– Men stemningen ble bare bedre og bedre. Spesielt når vi fikk de avbrekkene vi har hatt, forteller hun.

Hun sikter til havnestoppene i USA og Karibia. Etter en lang reise over Stillehavet, fikk Ida og besetningen en fortjent pust i bakken i San Diego.

Senere, etter å ha seilt igjennom Panama-kanalen, ventet et nytt stopp på Curaçao, en liten øy like nord for Venezuela.

– San Diego var veldig spennende, men det mest fantastiske var Curaçao. Alle jentene leide da en plass med terrasse rett over sjøen. Da var det bare å gå ned noen trappetrinn, så kunne vi nattbade. Det var fantastisk, smiler hun, og trekker også frem beachparty som et høydepunkt fra ferieøya.

Jobber i byssa

Men det har ikke bare vært luksus. Tidvis lange dager hører med for besetningen på KNM Maud. På marinefartøyet har Ida Beinset stilling som sterridsgast.

– Hovedsakelig steller jeg i stand til måltidene, går opp og ned med provianten, lager kaffe og setter ut fruktfat. Bare sørge for at folk får servert god mat, forteller hun.

Hun trives veldig godt i stillingen.

– Det er veldig kjekt å være i byssa og blant annet se hvordan de lager mat. Kokkene er utrolig dyktige her, skryter Ida.

Skrevet seilerhistorie

I tillegg til å ha opplevd ting hun trolig aldri vil få ta del i igjen, har Ida Beinson blitt historisk om bord på KNM Maud – ved to anledninger.

Først da hele Stillehavet ble krysset for første gang i norsk marinehistorie, før datolinja ble passert på samme strekning.

– Det har fortsatt ikke gått opp for meg hva jeg egentlig har vært med på, åpner hun.

– Å seile over Stillehavet var bare helt nydelig. Å sette seg på dekk og enten sole seg eller spille kort sammen, var fantastisk. Da datolinja ble passert, ble begivenheten behørig markert. Samtlige ble da døpt i dragens blod.

– Da fikk vi diplom, samtidig som vi fikk smake på noe forferdelige saker. Men det var ganske kult og et minne for livet, forteller 20-åringen.

Blåhval og Melkeveien

Etter flere måneder til sjøs, som har blitt tilbrakt på verdens to største havområder, er det mye de om bord har fått sett.

– Vi har sett skilpadder, delfin og blåhval. Jeg husker vi en dag var ute med Sjøbjørn (fiskefartøy, journ.anm.), og så tre hvaler. Den ene var kun tre meter fra oss, sier Ida.

Men ingenting slår det flere ble vitne til ute på dekk en kveld.

– Vi så den sykeste stjernehimmelen, til og med Melkeveien. Og vannet i sjøen ble lyst opp av morild, forteller hun entusiastisk.

Og ikke nok med det.

– Akkurat da så vi også et stjerneskudd. Da var det faktisk ikke mer å ønske seg. Det var en helt syk kveld, og egentlig det sykeste med hele turen. Ubeskrivelig, fortsetter Ida, som fortsatt ergrer seg over at hun ikke fikk dokumentert det hele.

Sugen på mer seiling

En lang reise med KNM Maud er unnagjort, og det er tid for refleksjon for Ida Beinset.

– Jeg er så glad for å ha vært med på dette, og det er absolutt ikke noe jeg ville vært foruten. Å tenke på at jeg har reist jorda rundt, og seilt over Stillehavet og Atlanterhavet, er ganske sjukt, oppsummerer 20-åringen.

Arendalsjenta har fortsatt flere måneder igjen av førstegangstjenesten, men vurderer 18-månederskontrakt.

– Jeg har jo lyst til å seile igjen, smiler Ida.

Tekst: Daniel Netland. Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret