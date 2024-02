– Kongen er innlagt på sykehus. Hans Majestet Kongen har blitt syk i løpet av sitt ferieopphold i Malaysia og er innlagt på sykehus der, med en infeksjon. Kongen får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kronprinsparet gjør ingen endringer i programmet sitt, opplyser pressevakt Simen Sund ved Slottet til VG. Onsdag skal kronprinsparet til Finse for å besøke Røde Kors-kurset i redningsledelse.

– Det er fortsatt planen. Eventuelle endringer vil dukke opp i programmet, sier Sund.

Kong Harald er for tiden på privat tur til utlandet. Kongen, som er den eldste monarken i Europa, fylte 87 år forrige uke. To dager før 87-årsdagen opplyste Slottet at kongen var på privat utenlandstur uten å spesifisere destinasjon eller datoer.

– God bedring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker kongen god bedring.

– Det var leit å høre at kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia. Jeg vil ønske kong Harald god bedring og håper han snart er frisk igjen, sier statsministeren til NTB.

Også Høyre-leder Erna Solberg sier hun ønsker kongen god bedring.

– Jeg ønsker Kong Harald riktig god bedring og håper han kommer seg trygt hjem til Norge.

Hadde luftveisinfeksjon

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon.

Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom.

I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i én uke.

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig, sa kongen og lo godt da han skulle oppsummere sykdomsoppholdet i etterkant.

Vil ikke abdisere

Kong Harald har tidligere gjort det klinkende klart at han kommer til å utføre sine plikter til «the bitter end», og at han ikke har tenkt å abdisere.

Dette gjentok han også i januar, kort tid etter at danske dronning Margrethe abdiserte til fordel for sin sønn, kong Frederik 10.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden, at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og det varer livet ut, sa kongen til NTB under et besøk på Pressens Hus i Oslo.