Vedtaket ble gjort med 108 mot 9 stemmer i underhuset i delstatsforsamlingen – der Republikanerne har flertall – bare timer etter at Floridas senat ga sitt samtykke. Vedtaket havner nå på bordet til guvernør og partifelle Ron DeSantis.

Den nye loven pålegger plattformselskapene bak de sosiale mediene å avslutte kontoene til alle brukere som er 16 år eller yngre. De må bruke et verifiseringssystem fra en tredjepart til å hindre at de som ikke er gamle nok, klarer å skaffe seg konto.

DeSantis har ikke sagt noe om hvorvidt han vil godkjenne vedtaket eller ikke, men forrige måned uttrykte han bekymring over at lovforslaget kan bryte med retten til privatliv. En talsperson hadde fredag ikke svart på en henvendelse om saken.

Tilhengere av forslaget sier det vil beskytte barn mot skadelige virkninger ved overdreven bruk av sosiale medier og trekker blant annet fram angst, depresjon og andre psykiske helseproblemer.

Kritikerne sier på sin side at det bryter mot den grunnlovsfestede ytringsfriheten og at det er opp til foreldre, ikke myndighetene, å bestemme over barnas tilstedeværelse på nettet.

De fleste store sosiale mediene har 13-årsgrense for å kunne opprette en bruker.