KRISTIANSAND: Politiet melder klokka 21.46 fredag at de har avsluttet søk etter den savnede, uten at det er gjort funn.

Pårørende er varslet.

– Det er gjort en totalvurdering på at det ikke vil føre frem å fortsette søket gjennom natten. Den formelle redningsaksjonen er avsluttet, sier oppdragsleder Frode Vang ved Agder politidistrikt.

Antatt omkommet

Mannskap fra Røde Kors ved Strømme skole torsdag kveld. Foto: Tormod Flem Vegge

Ved 18-tida torsdag opplyste politiet at en 73 år gammel mann var savnet fra et område ved Drangsvann/Høvågveien på Strømme i Kristiansand og at det ble igangsatt en leteaksjon.

Vang sier at politiet over helga skal vurdere om de skal starte opp søket etter en antatt omkommet person.

– Vi skal parallellt drive etterforskning for å finne ut hva som har skjedd med ham. Politiet ber fortsatt om tips, og ber folk undersøke hytter og hus det kan være varme i, sier Vang.

Over ett døgn

Den siste sikre observasjonen av den savnede ble gjort via busskamera tirsdag 28. november kl. 12.54 ved Rona i Kristiansand. Savnede gikk da av M1-bussen som kom fra Sørlandssenteret, ifølge politiet. Foto: Politiet

Letingen har fredag kveld pågått i over ett døgn uten resultat.

– Vi fortsetter å søke med mannskaper i terrenget i området rundt Rona, sa Vang ved 19.30-tida fredag.

Politiet fikk inn i de første savnetmeldingene onsdag.

Siste observasjon

Klokka 17.30 fredag gikk politiet ut med fornavn og bilde av den savnede, 73 år gamle John Egil.

Politiet opplyste at siste sikre observasjon av ham var tirsdag 28. november klokka 12.54 på Rona i Randesund i Kristiansand. Savnede gikk da av M1-bussen som kom fra Sørlandssenteret.

Politiet ber om at de som kan ha gjort observasjoner av ham, kontaktet politiet på telefonnummer 02800.

Det er John Egil (73) som er savnet fra et område ved Drangsvann/Høvågveien på Strømme i Kristiansand. Foto: Politiet

John Egil er 1,85 meter høy og har grått hår. Ved siste sikre observasjon hadde han på seg en lys/hvit jakke, mørke bukser og lue.

Politiet går ut med navn og bilde etter ønske fra de pårørende.

Søker fredag kveld

Fredag ble det søkt i området ved Sukkevann på Søm. Dykkere var blant annet i aksjon. Politihelikopteret var også i aktivitet en god del timer.

Ved 19.30-tida var altså letemannskaper i sving blant annet ved Rona.

– Ekvipasjer fra Norske Redningshunder og 20 mann fra Sivilforsvaret søker. I tillegg deltar personell fra politiet og politihunder, opplyser Vang.

Et SAR Queen-helikopter deltok torsdag i søk etter den savnede. Også politihelikopteret deltok denne dagen i letingen. Foto: Tormod Flem Vegge

Frivillige i aksjon

Blant andre mannskaper fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Røde Kors og Sivilforsvaret har deltatt i letingen etter den savnede.

Det ble torsdag kveld søkt ut fra en radius med Strømme skole som sentrum, da mannen sist ble observert i dette området.

Fredag har letemannskapene samlet seg ved Sukkevannshallen og har hatt dette stedet som utgangspunkt for søket.

Publikum rundt søksområdet har blitt oppfordret til å sjekke boder og andre aktuelle oppholdssteder på sine eiendommer, for å se om mannen kan oppholde seg der.

Frivillige på vei ut fra Strømme skole for å starte søk i sine tildelte søketeiger. Foto: Tormod Flem Vegge

Det var familiemedlemmer som meldte mannen savnet.

– Vi har startet søk etter at familien ikke har fått kontakt med mannen på et par dager, fortalte Øyvind Hægeland, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, torsdag kveld.

