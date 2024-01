Det er produktet 30 Days Plus Waistline som trekkes av markedet av produsenten Immitec Norge AS.

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Frykter kreft og leverskader

Årsaken er at analyse av produktet har vist et for høyt innhold av stoffet pyrrolizidinalkaloider (PA) - som er en plantegift. PA er naturlige toksiner som visse ugressarter produserer som beskyttelse mot skadedyr.

– Et høyt inntak av pyrrolizidinalkaloider kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid, opplyser Mattilsynet.

2000 pakker solgt i Norge

Produktet er solgt hos Vita, Life og Sunkost. Det er også solgt i Sverige og Finland. Produktene kan sendes tilbake hvor de er kjøpt eller kastes.

– 2000 pakker er omsatt i Norge, opplyser Mattilsynet.