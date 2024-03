I januar gjennomgikk hun en stor operasjon i London, og på det tidspunktet trodde legene at hun ikke hadde kreft. Undersøkelser i etterkant av operasjonen viste imidlertid at det var kreft, opplyser hun. Prinsessen er nå i starten av cellegiftbehandling.

– Dette kom selvfølgelig som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å bearbeide og håndtere dette privat for barnas skyld, sier hun.

– Det har vært utrolig krevende måneder for hele familien, men jeg har et fantastisk helseapparat som tar godt vare på meg, sier hun.

Den siste tiden har britisk presse har skrevet mye om Kate, og ryktene har florert om hennes helsetilstand. Hun ber nå om ro til å gjennomføre behandlingen.

– Jeg er i god form og blir sterkere for hver dag, sier hun.

Hun sier det er en stor styrke å ha William ved sin side, og prinsessen takker også befolkningen for støtte.

I februar opplyste Buckingham Palace at også kong Charles har kreft. Det er ikke kjent hva slags type kreft Kate eller Charles har.

Statsminister Rishi Sunak sier ønsker Kate god bedring, og ber om at folk må respektere at hun og familien trenger ro. Det hvite hus melder at det er triste nyheter og at deres tanker er hos henne.