– Vi har strukket oss langt, men nå blir Riksmekleren neste. Avstanden er for stor og forhandlingsviljen for liten. Vi har opplevd angrep på opparbeidede rettigheter, og at inngåtte avtaler ikke følges opp, sier nestleder Lise Olsen i LO Stat i en pressemelding mandag kveld.

De 900 ansatte er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL). NTL hevder at arbeidsgiverforeningen ikke er forhandlingsvillig.

– Når de i tillegg ikke viser vilje til følge opp felles forpliktelser fra tariffoppgjøret i 2022, eller imøtekomme oss på frontfaget, så opplever vi dette som veldig provoserende. Vi har strukket oss langt for å komme arbeidsgiver i møte, men grensen er nådd, skriver NTL.

Arbeidsgiverforeningen Spekter sier til Nettavisen at de håper å finne fram til en god løsning med Riksmeklerens hjelp.

Det er ikke satt noen dato for meklingen.