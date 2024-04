Politiet opplyser at de like etter midnatt fikk en telefon som gjorde at det ble sendt en patrulje til stedet.

– Da politiet kom dit fant, de en mann som man oppfattet som enten meget hardt skadd eller død. Det ble igangsatt forsøk på livredning uten at dette lyktes, og mannen ble erklært død, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NTB.

En kvinne i 50-årene er pågrepet. Ifølge politiinspektøren knytter hun seg til handlingen. Den avdøde mannen blir sendt til obduksjon.

Har en relasjon

Den pågrepne kvinnen er foreløpig ikke avhørt. Hun har fått oppnevnt Frode Aabak som forsvarer.

Kvinnen, som ikke har samme boligadresse som mannen, ble pågrepet et annet sted enn der voldshendelsen fant sted. Hun ble pågrepet kort tid etter at politiet fikk melding om hendelsen.

Det var en bekjent av den siktede som meldte fra til politiet.

– De involverte har en relasjon, men det er ikke familiært og det er ikke snakk om partnerdrap, sier Klauseie til avisen Glomdalen.

– Det er tidlig i etterforskningen, men vi har oversikt over alle involverte i saken, slik at vi mener det ikke er farlig å bevege seg på Braskereidfoss nå, sier han.

Ett vitne

Det er ett vitne til hendelsen, og denne personen var i eneboligen da nødetatene kom fram til stedet, ifølge avisen. Vedkommende har status som vitne og knyttes ikke til selve drapshandlingen, understreker politiet.

Politiinspektøren forteller at politiet har tatt beslag i en gjenstand som de mener er brukt i handlingen, men Klauseie ønsker ikke kommentere dette noe nærmere av hensyn til etterforskningen.

Hva som er bakteppet for hendelsen, er foreløpig noe uklart.

– Vi har behov for å avhøre flere for å få rede på hvor personer har vært på ulike tidspunkter, sier Klauseie.

Mannens pårørende er varslet.