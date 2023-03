Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er på flere turer dette halvåret for å markere at de fyller 50 år i år. Tirsdag var de på Raulandsakademiet og Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Lise Åserud / NTB