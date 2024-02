– Tallene ligger stabilt, men fortsatt går over halvparten uten refleks i mørket, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Trygg Trafikks årlige reflekstelling for 2023 viser at 48 prosent av voksne i Norge bruker refleks. Tallet er det samme som i 2022, og bare marginalt bedre enn i 2021.

Best på å bruke refleks er de i Trøndelag, etterfulgt av Troms og Finnmark. Oslo og Agder kommer dårligst ut, ifølge undersøkelsen.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken, men vi ser jo at de nordlige fylkene generelt er flinkere. Det er nok grunn til å tro at de gode vanene er bedre innarbeidet over tid på grunn av klima og lange vintre, sier Hansen.

Liste over refleksbruk i fylkene:

* Trøndelag: 67 %

* Troms og Finnmark: 58 %

* Innlandet: 58 %

* Nordland: 56 %

* Møre og Romsdal: 53 %

* Viken: 42 %

* Rogaland: 41 %

* Vestland: 41 %

* Vestfold og Telemark: 40 %

* Agder: 35 %

* Oslo: 35 %