NYE TALL: Agderposten er tilbake på et opplag over 20.000. Foto: Irene Hegge Guttormsen

De rykende ferske opplagstallene for 2023 får sjefredaktøren i Agderposten til å juble.

– 20.000 er en magisk grense, og det er utrolig gøy endelig å bryte den igjen, sier redaktøren som i opplagstallene har 20.108 abonnenter å vise til.

– Jobbet målbevisst

De siste årene har avisen jobbet målbevisst med eksklusivt, lokalt innhold og hatt en klar abonnementsstrategi, ifølge Lia.

– Skal vi lykkes i konkurransen, ser vi at vi må jobbe med det unike innholdet som de andre ikke har. Vi har også jobbet knallhardt med å være først på nyheter og hendelser. Det, sammen med dagsordensettende saker, gir resultater, sier sjefredaktøren.

Nå blir det kakefeiring for alle avdelinger som jobber i avishuset i Arendal sentrum.

– Dette er summen av godt lagarbeid, så da blir det kake, lover Lia.

FORNØYD: – Årsaken til fremgangen er den digitale veksten. I alt redaksjonen gjør nå, tenker vi digitalt først. Det startet vi med fra 2020, sier sjefredaktør Katrine Lia. Foto: Frank Johannessen

Brøt grense i 1979

Ifølge Mediebedriftenes Landsforening brøt Agderposten første gang opplagsgrensen på 20.000 i 1979.

Avisen holdt seg over denne grensen fram til 2012.

Målet har vært å komme opp dit igjen – noe som nå altså har skjedd.

Se tallene for andre aviser lokalt i tabellen under.

Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Endring mot andre halvår 2022 Fædrelandsvennen 41365 37261 4104 Agderposten 20108 19633 475 Grimstad Adressetidende 6191 6193 -2 Tvedestrandsposten 5260 5415 -155 Lillesands-Posten 4420 4364 56 Setesdølen 3741 3751 -10 Aust Agder Blad 3679 3693 -14 Vennesla Tidende 3564 4072 -508 Frolendingen 1511 1382 129 Arendals Tidende 1153 1195 -42 Birkenesavisa 1108 1108 0 Geita.no 649 690 -41

Digital vekst

– Årsaken til fremgangen er den digitale veksten. I alt redaksjonen gjør nå, tenker vi digitalt først. Det startet vi med fra 2020. Vi ser også at for å nå nye lesere må vi tenke journalistikk på en ny måte. Lyd, levende bilder, live-sendinger. Vi fornyer journalistikken i en digital tid, og ser at der papirleserne forlot oss, kommer de til oss nå digitalt, sier sjefredaktøren Katrine Lia i Agderposten og legger til:

– I en tid hvor kunstig intelligens medfører at mye du blir eksponert for i sosiale medier kan være usant, vil faktasjekket digital journalistikk bare bli viktigere og viktigere.