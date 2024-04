– Dette er en viktig leveranse for Avinor. Vi vil gjøre vårt beste for at de reisende ikke skal bli berørt av denne tvisten, sier Avinors konsernjurist Jan-Ove Strømmen til E24.

Innsjekk, bagasje og gate-operasjoner er blant flere ledd som må fungere på en flyplass.

Tidligere i år ble det spanske selskapet Amadeus IT Group SA tildelt kontrakten for disse tjenestene på alle Avinors flyplasser. En kontrakt til en estimert verdi på 30 millioner kroner årlig i åtte år, skriver næringslivsavisen.

Dette var ikke den amerikanske konkurrenten Embross North America fornøyd med. De har begjært midlertidig forføyning i Oslo tingrett og mener konkurransen må avlyses.

Det er ikke klart om tvisten får følger for passasjerene. Det amerikanske selskapets norske advokat er ordknapp om hva de mener har gått feil i anbudsprosessen.

– På vegne av Embross ønsker vi ikke å kommentere en pågående rettsprosess, skriver Johanne Førde i advokatfirmaet Schjødt i en epost til avisen.