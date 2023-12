Det var natt til mandag den 22 år gamle arendalitten ble drept i en leilighet i Porsgrunn.

Ravn Rønning har av bekjente vært beskrevet som trivelig, ålreit og dedikert. Han var spesielt engasjert i psykisk helse og ungdom, ifølge personer som kjente ham.

Agderposten har tidligere omtalt at mannen ikke var folkevalgt, men har vært engasjert i et politisk parti i Arendal. Dette partiet er Helsepartiet.

Familien har anmodet at kontakten med offentligheten går via bistandsadvokat. Agderposten har forsøkt å få en kommentar fra de pårørendes bistandsadvokat uten å oppnå kontakt.

Familien har gitt uttrykk for at de ikke ønsker at navnet offentliggjøres, ifølge politiets pressemelding.

– Vi forstår at omtalen kan være belastende for familien. Vi mener likevel at hensynet til offentlighetens interesse veier tyngst i denne saken. Det er en alvorlig siktelse. Å offentliggjøre navnet hindrer også ryktespredning og spekulasjoner, begrunner Agderpostens sjefredaktør Katrine Lia.

Slag mot hodet

Drapet skjedde i en leilighet i Porsgrunn. Kort tid senere ble en 18 år gammel kvinne pågrepet og siktet for drapet, som ifølge Varden ble utført med et balltre.

Fredag opplyser politiet at 18-åringen erkjenner å ha utøvd vold mot den drepte.

Politiets etterforskning viser også at det trolig ble benyttet balltre. Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet, står det i politiets pressemelding fredag.

Det har i ettertid kommet frem at et nært familiemedlem av Ravn Rønning var øyenvitne til drapet.

Ifølge Varden skal den drepte og drapssiktede ha vært kjærester.

Lange avhør

Den siktede kvinnen, som ikke er straffedømt tidligere, ble tirsdag varetektsfengslet. Varden skrev torsdag at 18-åringen hadde sittet i lange avhør.